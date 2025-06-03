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وزير التموين يتفقد صومعة سندوب ويطلع على كميات القمح

04:59 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

وزير التموين يتفقد صومعة سندوب

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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم صومعة سندوب بالمنصورة التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا في محافظة الدقهلية، والتي تضم 8 خلايا تخزين، سعة كل خلية 3750 طنا، بإجمالي 30 ألف طن سعة تخزينية.
رافق وزير التموين ومحافظ الدقهلية، اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عصام معاون وزير التموين للاتصال السياسي، أحمد أبو الغيط معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، والمحاسب على حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

واطلع وزير التموين ومحافظ الدقهلية على كميات القمح المتواجدة داخل الصومعة حاليا والتي بلغت 3560 طنا من القمح المستورد، إضافة إلى كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم توريد 2025، حيث بلغت الكمية المستلمة 21375 طنا حتى الآن.

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وزير التموين صومعة سندوب القمح الدقهلية
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