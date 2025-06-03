ضبط 14 حالة غش فى رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:.

ضبطت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، 14 حالة غش خلال امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025.

وقال محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إنه تم رصد 14 حالة غش في امتحانات اليوم الرابع للشهادة الاعدادية،

حيث تم ضبط 7 حالات بلجنة مدرسة دراو الثانوية بنين التابعة لإدارة دراو التعليمية، و4 حالات بلجان السباعية الثانوية بنين، والفوزة الثانوية المشتركة، ومصنع السكر الثانوية، ولجنة مدرسة النزل الاعدادية، التابعين بادارة ادفو التعليمية

كما تم ضبط 3 حالات غش بإدارة أسوان التعليمية، اثنتين منهم فى لجنة مدرسة عزيز ابراهيم بنات، والحالة الثالثة فى لجنة مدرسة العروة الوثقي

وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب على الفور، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.