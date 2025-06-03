مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط ونش بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين جراء سقوط ونش رافع عليهم أثناء عملهم بفندق في شارع الجمهورية بنطاق دائرة قسم ثان المنصورة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط ونش على عدد من العمال ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبجدالرازق، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين سقوط ونش أثناء قيام العمال بإنزال ورفع بعض الأثاث بفندق بشارع الجمهورية امام شارع المختلط.

وتسبب الحادث فى مصرع "عماد شعبان سليم، 39 عاما"، فيما أصيب 3 آخرين وهم: "أحمد السيد علي عبد الحي 19 عاما، ومقيم بقرية طرانيس البحر مصاب بكسور متعددة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام محمد رامزى 20 عاما، مصاب بكسور متعددة بالجسم، وعبد الرحمن محمد السيد 35 عاما، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متعددة بالجسم.

وتبين أن الحادث نتج عن سقوط رافعة ونش الأثاث بشكل مفاجئ على العمل أثناء عملهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق مرة أخرى.

جرى نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج االازم، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.