محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الغابة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء النسخة التاسعة من “سوق اليوم الواحد”، بمنطقة الغابة بنطاق حي ثان، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الأسر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء الافتتاح بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، وشيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب رؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن السوق يُعد منصة حقيقية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ما يُسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وضمان توافر السلع بكميات كافية وجودة عالية، مشيدًا بمبادرة “لحوم الخير” التي تم تنفيذها داخل السوق لتوفير اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة.

وأوضح “أكرم” أن سوق اليوم الواحد يتم تنظيمه بشكل دوري بالتعاون مع وزارة التموين والجهات التنفيذية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى اختيار منطقة الغابة لموقعها المتميز وسهولة الوصول إليها من مختلف الأحياء.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص للتوسع في إنشاء مثل هذه الأسواق، والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تندرج ضمن استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما دعا المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 30%، وتشمل السلع التموينية، والخضروات، والفواكه، واللحوم، والمجمدات، وغيرها من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.

وفي ختام كلمته، تقدم محافظ الإسماعيلية بالشكر لكافة الجهات المعنية المشاركة في تنظيم السوق، سواء من الأجهزة التنفيذية أو المديريات الخدمية، مثمنًا دورهم في إنجاح هذه الفعالية التي تحقق توازنًا بين العرض والطلب وتدعم استقرار الأسواق.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن السوق يضم 27 عارضًا ما بين مشاركين دائمين وجدد، مشيرة إلى أن المشاركة في السوق تُعد فرصة حقيقية للمنتجين لعرض سلعهم بتكلفة منخفضة، نظرًا لتوفير أماكن العرض والخدمات اللوجستية دون أعباء إضافية.

وأضافت أن المديرية تعمل على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترات المقبلة، بما يواكب توجيهات الدولة في توفير السلع وضمان وصولها للمواطنين بأسعار عادلة.