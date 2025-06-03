رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر ، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و تعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح "أبو العطا" أن هناك خطة تأمين طبي شامل خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الأجازات ، مضيفاً أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية علي مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بالإضافة إلي توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم توجيه الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والمأكولات للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا علي سلامة المواطنين .

ولفت إلى استمرار تقديم خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" خلال أيام الأعياد بعدد من الميادين والمتنزهات العامة و كذلك نشر فرق التواصل والتثقيف الصحي لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ، مشيراً إلي تكليف الفرق التفتيشية بإدارة الطب العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها.