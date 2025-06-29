محافظ سوهاج يتفقد معرض الحرف اليدوية ويطلق مجمعًا غذائيًا جديدًا (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة تفقدية شملت معرض تسويق المنتجات الحرفية بحي الكوثر، وبدء أعمال تنفيذ مجمع صناعات غذائية لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية الثالثة.

واطلع المحافظ خلال زيارته للمعرض على المنتجات المعروضة، التي تنوعت بين تشكيلات معدنية مثل عربات اليد (براويطات)، وماكينات طحن الغلال، وأسِرّة حديدية. وأوضح أن تشغيل المعرض جاء ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إذ تم ترسيته بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 145 ألف جنيه.

ووجّه المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة لدعم العارضين، وتكثيف جهود التسويق للمنتجات المحلية من خلال استخدام شاشات عرض دعائية في مواقع حيوية، ما يسهم في تعزيز الصناعات الحرفية ودعم المشروعات الصغيرة.

كما تفقد قطعة أرض فضاء ملاصقة للمعرض، ووجه بدراسة استثمارها بالشكل الأمثل لتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمات في المنطقة.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ بدء أعمال تنفيذ مجمع الصناعات الغذائية الجديد لتجفيف البصل والثوم، على مساحة 20 فدانًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 140 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

واستمع إلى شرح من مهندسي المشروع حول مراحل التنفيذ، التي ستتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل الأعمال الإنشائية وتنتهي في نوفمبر المقبل، بينما تتضمن المرحلة الثانية تجهيزات الماكينات والمعدات الفنية.

وأكد اللواء عبد الفتاح سراج أن تلك المشروعات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الصغيرة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة بمحافظات الصعيد.