للمرة الثانية.. الإعدام يطارد المتهم باغتصاب الأطفال في كفر الدوار

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم "محمد. ص. س." (31 عامًا) إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في قضايا تتصل بخطف أطفال والاعتداء عليهم جنسيًا بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة.

وحددت المحكمة، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية الأخيرة، التي يُتهم فيها المتهم بخطف طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بالتحايل، واحتجازه، وتقديم مشروب يحتوي على مواد مخدرة له، قبل هتك عرضه وهو فاقد للوعي. ووفقًا للتحقيقات، كرر المتهم فعلته مع الضحية ذاته مرة أخرى، حيث استدرجه إلى المكان نفسه تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) واعتدى عليه.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من قرار مماثل صدر عن الدائرة ذاتها، يوم الأربعاء الماضي، بإحالة أوراق المتهم نفسه إلى المفتي في قضية أخرى، يُتهم فيها بخطف ثلاثة أطفال آخرين وسرقتهم وهتك عرضهم. وقد حددت المحكمة جلسة 21 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في تلك القضية.

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