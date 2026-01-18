إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتبت- ميريت نادي:

10:09 ص 18/01/2026

أسعار الأسماك- تعبرية

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 52 و56 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

