حازم طه عبد العليم نقيبًا لمحامي الفيوم بعد منافسة قوية

كتب : حسين فتحي

10:19 ص 18/01/2026
    محاموا الفيوم بعد إعلان نتيجة الحصر العددى_3
    حازم طه يحتفل وسط أنصاره بالفيوم_2

أعلن المستشار ممدوح طايع، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بالفيوم، فوز حازم طه عبد العليم محمد بمنصب نقيب المحامين بعد حصوله على 1395 صوتًا، فيما فاز أسامة الصايم حسن محمد بمقعد الشباب بحصوله على 982 صوتًا.

وعلى مقاعد العضوية، جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

إبراهيم محمد علي عبد الرحيم: 1348 صوتًا

محمد أحمد عبد الحميد حسن: 1296 صوتًا

محمود حمدي محمود محمد: 1247 صوتًا

شريف محجوب مصطفى: 1213 صوتًا

حجاج ياسين روبي حسن: 1156 صوتًا

أحمد شحاتة عبد العليم محمود: 1148 صوتًا

نجيب محمود عبد العزيز حسين: 1042 صوتًا

وأكدت اللجنة المشرفة أن العملية الانتخابية جرت في أجواء منظمة، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وشهد السباق الانتخابي مشاركة أربعة من كبار محامي المحافظة، هم: محمد فتيح، ناصر عبد الهادي، مصطفى علوش، وحازم طه عبد العليم، في مشهد عكس حالة من الزخم والحراك النقابي غير المسبوق داخل الوسط القانوني بالفيوم.

وانطلقت العملية الانتخابية صباح السبت وسط مشاركة واسعة من المحامين، حيث شهد نادي مجلس النقابة إقبالًا كثيفًا وامتلأ عن آخره، مسجلًا واحدة من أعلى نسب المشاركة على مستوى المحافظة، بما يعكس وعي المحامين بأهمية دور النقابة وحرصهم على اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المهنية.

موعد مباراة منتخب المغرب و السنغال في نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة