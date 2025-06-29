تضارب آراء طلاب الثانوية حول امتحان الإنجليزي في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تضاربت آراء طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية ما بين سهولة وصعوبة اسئلة الامتحان.

كشفت الطالبة سعاد علي، لمصراوي عن وجود غموض في بعض اسئلة امتحان الإنجليزية وجاي طرحها بطريقة غير مباشرة تجعل الطلاب يشككون في إجاباتهم.

ولفت الطالب أحمد عماد إلى أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية لم يكن بالسهولة المطلقة التي تجعل الطالب يجيب عن الأسئلة بشكل مباشر وأكثر الأسئلة بها غموض كان القطعة قائلا:"بصراحة مش مفهوم منها حاجة".

واختلف معهما الطالب سعد بشير وقال إن مادة اللغة الإنجليزية تمتاز بالسهولة لكن كانت تحتاج للتركيز، وفهم معنى السؤال وكذا فهم واضع الاسئلة ماذا يريد من الأسئلة وبناء على ذلك سوف يستطيع أي طالب الإجابة بكل سهولة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ في مادة اللغة الانجليزية شهدت هدوء تام في محيط اللجان وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين اللجان فيما يجرى متابعة للامتحانات عن طريق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة.