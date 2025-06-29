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بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية

11:42 ص الأحد 29 يونيو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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المنوفية - أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بكميات كبيرة من الفاكهة، وذلك في نفس المنطقة التي وقعت بها مأساة يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مصرع 19 فتاة وسائق ميكروباص.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، كما انتقل رجال المرور للوقوف على أسبابه وملابساته، ولتسيير الحركة المرورية على الطريق ومنع التكدسات.

ويأتي الحادث بالتزامن مع زيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الذي يعتزم تفقد موقع الحادث السابق، ومن المتوقع أن يزور أيضًا أسر الضحايا والمصابين في مسقط رأسهم، في إطار متابعة تداعيات الفاجعة التي ألمّت بالمحافظة.

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