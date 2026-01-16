إعلان

الداخلية تضبط 386 قضية مخدرات و283 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 83 ألف حكم

كتب : علاء عمران

01:27 م 16/01/2026

حملة امنية

شنت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 386 قضية مخدرات بإجمالي 448 متهمًا، وضبط 283 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 83,545 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشملت النتائج ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، فضلًا عن ضبط متهمين هاربين، وعناصر بلطجة، ودراجات نارية مخالفة، ومخالفات مرورية متعددة.

كما تم فحص عدد من السائقين على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط وبسط الأمن.

الداخلية حملة أمنية سلاح مخدرات

