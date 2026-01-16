مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

وجهت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

وأسفرت حملة أمنية موسعة بعدد من المحافظات عن ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، و15 قطعة سلاح ناري، تُقدّر قيمتها المالية بنحو 64 مليون جنيه.

وشهدت الحملة تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بنطاق محافظة الشرقية، أسفر عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما في جنايات قتل عمد، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، إتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة دون ترخيص، فيما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.