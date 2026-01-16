إعلان

10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:06 م 16/01/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز فايد يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة–فايد، وصلة أبو سلطان، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان البلاغ، ثم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تعمل الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

