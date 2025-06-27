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إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على فني مزلقان الإسماعيلية

08:23 م الجمعة 27 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    عامل فني مزلقان الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    عامل فني مزلقان الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    عامل فني مزلقان الإسماعيلية
  • عرض 5 صورة
    عامل فني مزلقان الإسماعيلية
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على فني مزلقان قرية الشيخة سميحة بمركز ومدينة فايد، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في الواقعة التي تعود إلى محاولة المتهمين عبور المزلقان المغلق بسيارة، قبل لحظات من مرور أحد القطارات، ورفض العامل فتحه حفاظًا على الأرواح.

وكان العامل، تعرض للضرب على يد المتهمين، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، كما أجرت معاينة لموقع الحادث، وأكدت أن المزلقان كان مغلقًا وقت الواقعة تزامنًا مع مرور القطار، ما استدعى رفض الفني فتحه، تنفيذًا للتعليمات.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي، الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع العامل، مطالبين بتشديد العقوبات ضد أي اعتداء على العاملين بالمرافق العامة لضمان سلامة الجميع.

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