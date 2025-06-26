22 إصابة وحالة وفاة.. يوم صعب على طلاب الثانوية بالمحافظات

محافظات - مصراوي:

شهد اليوم الخميس، الذي خصص لامتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حوادث مؤسفة وتحديات كبيرة لطلاب الثانوية العامة في عدة محافظات، تنوعت هذه الحوادث بين وفيات وإصابات وإغماءات، مما ألقى بظلاله على أجواء الامتحانات وزاد من قلق الطلاب وأولياء الأمور.

طالبة تلقى مصرعها وشقيقها يصاب قبل الامتحان

في حادث مروع هز مركز إدفو بمحافظة أسوان، لقيت طالبة بالثانوية العامة، تبلغ من العمر 17 عامًا وتُدعى "ع.س"، مصرعها في طريقها لأداء الامتحان، وذلك بعدما سقطت عليها "برويطة" من عمارة تحت الإنشاء، وحاول رجال الإسعاف إنقاذها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى النيل التخصصي بأدفو.

ولم تكن الطالبة وحدها ضحية هذا الحادث، حيث أصيب شقيقها "هيثم" (19 عامًا)، الذي كان يرافقها لتوصيلها إلى لجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة، بكسر في ذراعه وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حالتان فى الدقهلية

وفي محافظات أخرى، عانى عدد من الطلاب من إرهاق جسدي ونفسي نتيجة لضغوط الامتحانات، ففي محافظة الدقهلية، نقلت سيارات الإسعاف طالبتين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بعد تعرضهما لحالة إغماء وانهيار عقب خروجهما من لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد رشاد.

جاء ذلك بعد شكوى عدد من طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الفيزياء، وخاصة السؤال "ج"، بينما اشتكى بعض طلاب الشعبة الأدبية من صعوبة امتحان التاريخ وطول الأسئلة وعدم كفاية الوقت.

7 حالات فى بني سويف

وفي محافظة بني سويف، أصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط وتشنجات داخل لجان امتحاني الفيزياء والتاريخ، وشملت الإصابات طلابًا من مراكز ناصر وسمسطا والفشن ومدينة بني سويف، وجرى نقل جميع الحالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إصابة فى قنا

وفي محافظة قنا، أصيبت طالبة بالثانوية العامة في مركز أبوتشت بحالة تشنجات حادة أثناء أدائها الامتحان داخل لجنة الثانوية بنات، ونقل سيارة الإسعاف الطالبة "ز.ر.ف" (17 عامًا) إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقي العلاج.

4 إصابات فى الفيوم

وفى محافظة الفيوم، تلقت هيئة الإسعاف إخطارًا بإصابة 4 طالبات بحالات إغماء وتشنجات، حيث تعرضت الطالبة "منة.أ.ع.م" (17 عامًا) في مدرسة الشهيد أحمد محمد ع السلام باطسا لحالة تشنجات، كما أُصيبت "ياسمين.ك.ج" بالإغماء في لجنة الشواشنة الإعدادية، وتعرضت "ريم.ج.م" و"نورهان.ع.ع" للإغماء أمام مدرسة لطفي سليمان بمركز سنورس، وعزا الطلاب ذلك إلى صعوبة امتحان الفيزياء.

7 حالات في المنيا

وفى المنيا، أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة المنيا، عن إصابة 7 حالات بين الطلبة والطالبات بإغماء وإعياء شديد داخل عدد من اللجان الإدارات التعليمية المختلفة، أثناء أدائهم امتحان مادة الفيزياء.

وأشار المصدر إلى نقل بعض المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تبقى الآخرين العلاج بالمدرسة، مع تحرير محاضر إدارية باللجان.

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