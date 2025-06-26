جنوب سيناء – رضا السيد:

يواصل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، تقديم فعاليات برنامجه الصيفي التفاعلي للأطفال "رحلة إلى الحياة الأخرى"، بتنظيم الورشة الرابعة بعنوان “صناعة السلال”، بمشاركة عددًا من الأطفال من مختلف الفئات العمرية .

وقال محمد حسنين، مدير لمتحف، إن هذه الورشة ضمن سلسلة تهدف إلى تقديم المتحف كمركز تعليمي مفتوح يحتضن جميع الأطفال من سن 6 حتى 16 عامًا، ويعزز روح المشاركة والتعلم من خلال الفن والتراث. مشيرًا إلى أنها تضمنت جانب نظري، تعرف الأطفال خلاله على مراحل صناعة السلال منذ القدم وحتى الآن.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الفعاليات بدأت بإصطحاب الأطفال في جولة داخل أروقة المتحف للتعرف علي القطع الأثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، والتي تم عمل نماذج لها في الورش السابقة من البرنامج الصيفي بداية من نموذج المقبرة، ومرورًا بالباب الوهمي، والأواني الفخارية والسلال موضوع هذه الورشة .

وأشار إلى أن الأطفال تعرفوا على أهمية السلال في الحياة الجنائزية عند المصري القديم، وكيف كانت تُستخدم لحفظ الفاكهة والخبز داخل المقابر، كما تعرفوا على جملة باللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي، وترجمتها "أنه في اليوم 25 من شهر الصيف تم صناعة سلال من البردي لحفظ الطعام والفاكهة ووضعها داخل المقبرة".

وتابع : وفي الجزء العملي، قام الأطفال بصناعة سلال يدوية باستخدام الورق والخيش، وسط أجواء مليئة بالحماس والإبداع، مما أتاح لهم تجربة تراثية ملموسة تنمّي مهاراتهم اليدوية وتُعزز فهمهم للثقافة المصرية القديمة.

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