بسبب "حرب إيران".. باكستان تقرر رفع أسعار الديزل والبنزين

كتب : مصطفى الشاعر

10:37 ص 03/04/2026

باكستان تقرر رفع أسعار الديزل والبنزين

أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة حادة في أسعار البنزين والديزل بنسب بلغت 43% و55% على التوالي، وذلك في استجابة مباشرة للقفزة الهائلة في الأسعار العالمية الناجمة عن "تداعيات الحرب مع إيران".

أرقام صادمة وتحديات الاستيراد

تعتمد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يتجاوز عدد سكانها 240 مليون نسمة، بشكل أساسي على استيراد معظم احتياجاتها من النفط الخام من منطقة الخليج.

وأوضح وزير الطاقة علي برويز مالك، في تصريحات أدلى بها، الخميس، أن هذه الزيادة سترفع سعر جالون البنزين إلى نحو 6.25 دولار، بينما سيسجل جالون الديزل قرابة 7 دولارات، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

دعم استثنائي لمواجهة الغلاء

وفي محاولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررا، أقرت الحكومة منح مستخدمي "الدراجات النارية" دعما بقيمة 100 روبية (نحو 36 سنتا) لكل لتر من الوقود، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 20 لترا شهريا لكل مستخدم.

خطة طوارئ لترشيد الاستهلاك

من جانبه، صرح وزير المالية محمد أورنجزيب، أن السلطات تدرس حاليا سبلا لتقليل استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن قرارا بشأن "تقييد ساعات العمل" في الأسواق والمحال التجارية سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة الطاقة.

توازن دبلوماسي في مهب الأزمة

يُذكر أن باكستان، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع كل من "الولايات المتحدة وإيران"، تسعى للحفاظ على توازنها الدبلوماسي في ظل الصراع الجاري، مؤكدة أنها لا تزال تراقب الأوضاع التي باتت تضغط بشدة على اقتصادها المنهك.

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟

