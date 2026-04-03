أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد -صور

كتب : رضا السيد

10:16 ص 03/04/2026 تعديل في 10:16 ص
    إزالة التراكمات
    التخلص من مياه الأمطار
    أسطح المساجد
    تنظيف أسطح المساجد
    إزالة مياه الأمطار
    حملات التنظيف
    حملات تنظيف المساجد

أطلقت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة شاملة لنظافة أسطح المساجد وإزالة مياه الأمطار التي تراكمت عليها جراء الأمطار التي شهدتها مدن خليج العقبة "رأس سدر، أبوزنيمة، أبو رديس" على مدار الساعات الماضية.

تهيئة المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إطلاق الحملة في إطار حرص المديرية على الحفاظ على نظافة المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين خاصة لأداء صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن الحملة شملت تنظيف المساجد داخليًا وخارجيًا.

تنظيف الأسطح من مياه الأمطار

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة تضمنت تنظيف الأسطح من مياه الأمطار و أي تراكمات أو القمامة التي تجمعت عليها خلال الفترة التي تعرضت فيها مدن المحافظة لتقلبات جوية، مع التأكد من سلامة تصريف المياه، إضافة إلى تنظيف المساجد من الداخل لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أبهى صورة.

تواصل حملات النظافة

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات بتواصل الجهود في الحفاظ على بيوت الله، وجعلها دائمًا نظيفة وآمنة للمصلين، كخطوة هامة في مجال الاهتمام بالمظهر العام للمساجد، وتوفير بيئة مريحة للمصلين.

جنوب سيناء مديرية الأوقاف حملة نظافة الأسطح تراكمات المياه المصلين

