"الكهرباء" تحذر من مخاطر الشواحن المقلدة

كتب : محمد صلاح

08:45 ص 03/04/2026

الشواحن المقلدة

كشف مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تزايد مخاطر استخدام الشواحن المقلدة داخل المنازل، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على سلامة المواطنين والأجهزة الكهربائية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الشواحن غير الأصلية تمثل أحد أبرز أسباب الأعطال الكهربائية المنزلية، نظرًا لعدم مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، ما يجعلها عرضة لارتفاع درجة الحرارة وحدوث ماس كهربائي قد يتطور إلى حرائق.

خطورة استخدام الشواحن المقلدة

أضاف المصدر، أن كثيرًا من هذه الشواحن يتم تصنيعها بمواد رديئة، ولا تحتوي على أنظمة الحماية اللازمة مثل فصل التيار عند زيادة الحمل أو ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يعرض المستخدمين لمخاطر مباشرة، خاصة عند تركها موصلة بالكهرباء لفترات طويلة.

وأشار إلى أن استخدام شواحن مقلدة لا يؤثر فقط على السلامة، بل يمتد ليشمل تلف بطاريات الهواتف وتقليل عمرها الافتراضي، فضلًا عن احتمالية حدوث انتفاخ أو انفجار في بعض الحالات النادرة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الخطر التي يجب الانتباه لها، شدد على أن هناك علامات تحذيرية تدل على خطورة الشاحن، من بينها:

- سخونة مفرطة أثناء التشغيل.

- بطء شديد أو عدم انتظام في الشحن.

- صدور روائح احتراق.

- تلف واضح في الكابل أو رأس الشاحن.

نصائح لتفادي مخاطر الشواحن المقلدة

- شراء الشواحن الأصلية أو المعتمدة فقط.

- التأكد من وجود شهادات الجودة على المنتج.

- عدم استخدام الشواحن مجهولة المصدر.

- فصل الشاحن من الكهرباء بعد انتهاء الاستخدام.

- تجنب استخدام الهاتف لفترات طويلة أثناء الشحن.

- عدم ترك الشواحن تعمل أثناء النوم.

واختتم المصدر، بالتأكيد على أن فارق السعر بين الشاحن الأصلي والمقلد لا يقارن بحجم المخاطر المحتملة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك الشواحن المقلدة وزارة الكهرباء

