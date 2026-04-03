إعلان

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

كتب : أحمد العش

09:30 ص 03/04/2026

درجات الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من السبت 4 أبريل وحتى الأربعاء 8 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا على معظم المناطق.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة

أشارت "هيئة الأرصاد" إلى نشاط للرياح على عدة مناطق من السبت 4 أبريل وحتى الأربعاء 7 أبريل، تشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشفت "الأرصاد" توقعاتها بشأن درجات الحرارة خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء 8 أبريل 2026، وجاءت على النحو التالي:

السبت 4 أبريل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة
- السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة
- شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة
- جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة

الأحد 5 أبريل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة
- السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة
- شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة
- جنوب الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 30 درجة

الإثنين 6 أبريل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة
- السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة
- شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة
- جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 31 درجة

الثلاثاء 7 أبريل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة
- السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 19 درجة
- شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة
- جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 29 درجة

الأربعاء 8 أبريل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة
- السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة
- شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة
- جنوب الصعيد: الصغرى 25 درجة – العظمى 28 درجة

أماكن الأمطار درجات الحرارة حالة الطقس العاصفة الترابية الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق