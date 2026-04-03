أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح جهود فتح سوقين جديدين أمام الصادرات الزراعية المصرية بدولة الأوروجواي، وذلك لمحصولي "البصل" و"الثوم"، في خطوة تعزز من نفوذ المنتجات المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية.

وجاء ذلك في تقرير مشترك تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول نتائج المفاوضات الفنية والمتابعة المستمرة لزيادة حصص مصر التصديرية عالمياً.

وأوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمفاوضات مكثفة جرت بين الجانبين المصري والأوروجوياني، تُوجت باجتماعات ثنائية على هامش المشاركة في الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية، والتي عُقدت بالعاصمة الإيطالية "روما" منتصف شهر مارس الماضي.

صادرات البصل

وأشار إلى أنه قد تم التوافق على كافة الاشتراطات الفنية والصحية التي تضمن جودة وسلامة النفاذ للمنتجات المصرية.

وكشف التقرير عن مؤشرات إيجابية قوية للصادرات الزراعية المصرية للمحصولين، منذ مطلع العام الجاري، حيث بلغت صادرات البصل المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 نحو 24275 طن، بينما سجلت صادرات الثوم عن نفس الفترة 5147 طن.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها في الحفاظ على جودة المنتج المصري وفتح اسواق جديدة، دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً لمكانة مصر كمركز عالمي للصادرات الزراعية عالية الجودة.