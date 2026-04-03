هجوم صاروخي إيراني يستهدف حيفا وشمال إسرائيل

تعرضت مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك مدينة حيفا، لهجوم صاروخي إيراني، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل نظام الإنذار المبكر عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الشمال، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض هذه الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في حيفا ومناطق الوادي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في محيط المدينة وخليجها.

كما أشارت التقارير إلى سقوط شظايا ورؤوس متفجرة في منطقة خليج حيفا، وسط استمرار عمليات الرصد والتعامل مع الهجوم.