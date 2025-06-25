محافظ السويس يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

السويس - حسام الدين أحمد:

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أوائل الشهادة الإعدادية العامة وأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية؛ تقديرًا لتفوقهم دراسيًا ومنحهم شهادات تقدير وميداليات محافظة السويس.

وشهد تكريم الطلاب حضور كل من: الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وسلمى الشاعر، مستشارة المحافظ لشؤون التعليم. ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.

وشمل التكريم طلاب الإعدادية العامة وهم: إبراهيم محمد إبراهيم، رغد عبد الفتاح، دالين سامر محمد، حبيبه محمد خير، إيمان حمدي أحمد، ماريان مجدي سعيد، زياد محمد يوسف، ندى وائل خلف، ملك أحمد علي، جنى محمد سيد، ياسمينة محمد محمود، معاذ أحمد سعيد.

وجرى تكريم أوائل الإعدادية الأزهرية، وهم: آلاء مجدي حسن، محمد صلاح منصور، تقى أشرف علي، على مستوى المحافظة، تقديرًا لتفوقهم الدراسي، حيث منحهم شهادات تقدير وميداليات تحمل شعار محافظة السويس، في احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجوده بين أبنائه المتفوقين، مؤكدًا أن هذا التكريم لا يقتصر على الطلاب فحسب، بل يمتد إلى أولياء أمورهم الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في دعمهم وتشجيعهم للوصول إلى هذا المستوى المشرف.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة، بمديرية التربية والتعليم ومنطقة السويس الأزهرية، تقديرًا لما قدموه من جهد خلال العام الدراسي.