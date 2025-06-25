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حسن الخاتمة.. وفاة عامل خلال أداء صلاة المغرب بقنا

02:57 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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قنا – عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الحزن قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، بعد وفاة أحد أبنائها أثناء أداء صلاة المغرب، في مشهد مؤثر وصفه الأهالي بـ"حسن الخاتمة".

وقال أحد أبناء القرية إن الفقيد يُدعى علي الرشيدي الخرمي، في الخمسينيات من عمره، ويعمل بمدينة شرم الشيخ، وكان قد عاد من عمله، وأثناء أداء صلاة المغرب في المسجد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وأشار إلى أن الراحل كان معروفًا بين أهالي القرية بتدينه ومواظبته على الصلاة، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، وكان يتمتع بصحة جيدة حتى لحظة وفاته.

ويجري حاليًا نقل الجثمان من شرم الشيخ إلى قريته حجازة قبلي، استعدادًا لتشييعه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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