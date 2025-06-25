محافظ جنوب سيناء يوجه بإنشاء منطقة حرفية برأس سدر

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا، لمتابعة توصيات البرلمان، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والمستشارين ورؤساء المدن المعنيين، ورؤساء الجهات التنفيذية، وممثلي الجهات والشركات ذات الصلة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة في كافة ربوع المحافظة.

وقال المحافظ، إن هذا الاجتماع التنفيذي يُترجم عمليًا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن المرحلة الراهنة مرحلة البناء والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأيضًا متابعةً مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي استعرضت عدد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد على التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتقديم حلول فورية وجذرية لأي تحديات تواجه المواطنين، من خلال التنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان.

ووجّه المحافظ بتكليف فرق عمل متخصصة برئاسة السكرتير العام، وإشراف نائب المحافظ، ومتابعة أعضاء مجلس النواب لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات برلمانية خلال الاجتماع، وعلى رأسها تنفيذ مقايسة الكهرباء الخاصة بتقسيم الشباب برأس سدر، وحل مشكلة المنطقة الخدمية خلف مانتا برأس سدر، والبدء في إنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر، وتسعير وتقنين الأراضي بنظام اجتماعي في نويبع بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، وتسريع أعمال تقنين أوضاع المنازل والمباني المقامة، خاصة في التجمعات البدوية والمناطق النائية، مع توفير تسهيلات في السداد والتسجيل، تنفيذًا لتكليفات الدولة بضمان استقرار المواطنين قانونيًا ومعيشيًا.

كما شدد المحافظ على أن جنوب سيناء تتحرك وفق خطة استراتيجية واضحة تعتمد على تقسيمها إلى خمس قطاعات تنموية، مع التركيز على استثمار مقوماتها في السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وتحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة.

كما أكد أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين، ووفق رؤية تنموية متكاملة تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.