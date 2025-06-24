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مصرع سائق وتفحم سيارته في تصادم مروع بالإسكندرية (صور)

07:47 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:


لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل خفيفة من نوع "جامبو" وأخرى نقل ثقيل، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة الأولى وتفحمها بالكامل، وذلك بطريق الكافوري في الاتجاه المؤدي إلى إستاد برج العرب، غرب الإسكندرية.


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الشرطة والمرور إلى الموقع، برفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية.


وتبين من المعاينة تصادم السيارة "الجامبو" بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن انحرافها وصعودها فوق الرصيف، قبل أن تندلع فيها النيران بشكل كامل.


أسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة الجامبو ويدعى كريم عبد المقصود (45 عامًا)، بعد أن فقد الوعي داخل الكابينة ولم يتمكن من الفرار قبل اندلاع الحريق.


وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.



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الإسكندرية حادث تصادم تصادم مروع بالإسكندرية
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