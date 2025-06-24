يهددان الصحة العامة.. حي الضواحي في بورسعيد يتحفظ على حمارين (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن التحفظ على حمارين كانا يتجولان بشكل عشوائي داخل الكتلة السكنية، في واقعة وصفت بأنها تهدد الصحة العامة وتشكل خطورة بيئية – وفق بيان رسمي صادر عن الحي.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف حملات مكافحة مسببات التلوث البيئي، والحفاظ على السلامة العامة، عبر تفعيل الإجراءات الوقائية وتطهير الأحياء بشكل مستمر، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتورة فاتن صلاح، حيث جرى ضبط الحمار الأول بمنطقة الحراسات وكان لونه أبيض مائل إلى الرمادي، بينما ضبط الثاني بمنطقة السيدة نفيسة قرب مبنى مديرية التربية والتعليم، وكان بني اللون ممزوجًا بالأبيض.

وأوضح مسؤولو الحي أنه تم التحفظ على الحالتين وتسليمهما لجمعية الرفق بالحيوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن التحرك يندرج ضمن جهود المحافظة للحد من الأمراض المشتركة والارتقاء بمستوى النظافة في المناطق السكنية.