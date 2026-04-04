نجح فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال في حجز مقعده بنصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة، بعدما تفوق بثلاثة أشواط نظيفة على فريق الزهور.

نتائج أشواط الأهلي والزهور

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الأشواط بنتائج 25-13، و25-23، و25-18.

مواعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

وينتظر الفريق الأحمر في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين الجزيرة ووادي دجلة، لتحديد منافسه في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، مباريات هذا الدور يومي 9 و10 أبريل الجاري.

منافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة الطائرة

وفي باقي منافسات ربع النهائي، يصطدم الزمالك بطلائع الجيش، فيما يلتقي سموحة مع بتروجت.