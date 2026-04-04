مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

بعد فوزه على الزهور.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة

كتب : محمد عبد السلام

07:09 م 04/04/2026

خلال مباراة الأهلي والزهور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال في حجز مقعده بنصف نهائي كأس مصر لكرة الطائرة، بعدما تفوق بثلاثة أشواط نظيفة على فريق الزهور.

نتائج أشواط الأهلي والزهور

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، حيث أنهى الأشواط بنتائج 25-13، و25-23، و25-18.

مواعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

وينتظر الفريق الأحمر في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين الجزيرة ووادي دجلة، لتحديد منافسه في نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، مباريات هذا الدور يومي 9 و10 أبريل الجاري.

منافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة الطائرة

وفي باقي منافسات ربع النهائي، يصطدم الزمالك بطلائع الجيش، فيما يلتقي سموحة مع بتروجت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي كرة طائرة كأس مصر لكرة الطائرة

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

