وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتطبيق نظام “العمل عن بُعد” يوم الأحد من كل أسبوع، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، اعتبارًا من الغد ولمدة شهر، على أن يشمل القرار كافة الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة.

هدف القرار وترشيد النفقات

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استثناء القطاعات الحيوية

يستثنى من القرار عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل القطاعات الخدمية، الصحة، النقل، البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، محطات البترول والغاز)، المنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات.

التأكيد على الالتزام والأداء

شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار من جميع الجهات، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري وفعّال.