قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

أناب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم السبت، محمد حلمي، سكرتير عام مساعد المحافظة، لتفقد مصابي حادث جرجا، والاطمئنان على حالتهم الصحية بالمستشفى الجامعي بالكوامل.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحوادث الطارئة، والحرص على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حادث انقلاب الميكروباص

شهد طريق مصر - أسوان الزراعي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء توجهها إلى قرية البربا بمركز جرجا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، قبل تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج.

وغادر 4 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما لا تزال 5 حالات تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم.

توجيهات بدعم المصابين وأسر المتوفين

وجّه محافظ سوهاج بضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، إلى جانب توفير الدعم الكامل لأسر المتوفين، مع تسهيل إجراءات الدفن، وتوفير وسائل نقل لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

كما دعا بأن يتغمد الله المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مع المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

موقع الحادث

وقع الحادث على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، حيث انقلبت سيارة ميكروباص، ما أدى إلى وقوع الضحايا والمصابين.