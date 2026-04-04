إعلان

كارثة على طريق جرجا.. 3 جثث و9 مصابين وتحرك عاجل من محافظ سوهاج (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

05:41 م 04/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الاطمئنان على المصابين
  • عرض 6 صورة
    سكرتير محافظة سوهاج ومدير طوارئ الجامعة
  • عرض 6 صورة
    تفقد حالة المصابين
  • عرض 6 صورة
    نقل المصابين للمستشفى
  • عرض 6 صورة
    تفقد مصابي حادث ميكروباص بجرجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أناب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم السبت، محمد حلمي، سكرتير عام مساعد المحافظة، لتفقد مصابي حادث جرجا، والاطمئنان على حالتهم الصحية بالمستشفى الجامعي بالكوامل.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحوادث الطارئة، والحرص على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حادث انقلاب الميكروباص

شهد طريق مصر - أسوان الزراعي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أثناء توجهها إلى قرية البربا بمركز جرجا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام، قبل تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج.

وغادر 4 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم، فيما لا تزال 5 حالات تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم.

توجيهات بدعم المصابين وأسر المتوفين

وجّه محافظ سوهاج بضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، إلى جانب توفير الدعم الكامل لأسر المتوفين، مع تسهيل إجراءات الدفن، وتوفير وسائل نقل لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

كما دعا بأن يتغمد الله المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مع المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية.

موقع الحادث

وقع الحادث على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، حيث انقلبت سيارة ميكروباص، ما أدى إلى وقوع الضحايا والمصابين.

محافظ سوهاج حادث جرجا انقلاب ميكروباص مصابي جرجا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

اقتصاد

نصائح طبية

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

