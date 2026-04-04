أبو تريكة يهاجم سلوت: "أنت طفشت محمد صلاح.. ولا يحتاج لشهادتك"

أشاد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد قرار رحيله عن الريدز.

وأعلن محمد صلاح، رحيله عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من نهاية تعاقده مع الريدز.

أبو تريكة يدافع عن محمد صلاح

قال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "عندما يخرج مدرب بحجم بيب جوارديولا ليقول عن محمد صلاح "إنه لاعب عظيم، وأسطورة من أساطير الدوري، ومثال للاستمرارية والاحترافية".. فصلاح لا يحتاج لشهادة من سلوت أو من أي شخص آخر بعد شهادة جوارديولا".

وأضاف: "محمد صلاح قدم 9 سنوات إعجازية مع ليفربول وأرقامه ستظل خالدة، ورحيل يورجن كلوب أثر على مستوى البريميرليج، ورحيل دي بروين كذلك، ورحيل محمد صلاح سيؤثر بشكل أكبر، سيتحول الدوري الإنجليزي إلى دوري تايلندي الموسم القادم".

واختتم أبو تريكة: "أرني سلوت خرج بافتراضات ولا يعلم أنه هو ليس سبب رحيل محمد صلاح، كيف؟ "أنت طفشت الراجل".

