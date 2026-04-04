الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

أبو تريكة يهاجم سلوت: "أنت طفشت محمد صلاح.. ولا يحتاج لشهادتك"

كتب : هند عواد

02:52 م 04/04/2026

صلاح وابو تريكة

أشاد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد قرار رحيله عن الريدز.

وأعلن محمد صلاح، رحيله عن صفوف ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من نهاية تعاقده مع الريدز.

أبو تريكة يدافع عن محمد صلاح

قال أبو تريكة في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "عندما يخرج مدرب بحجم بيب جوارديولا ليقول عن محمد صلاح "إنه لاعب عظيم، وأسطورة من أساطير الدوري، ومثال للاستمرارية والاحترافية".. فصلاح لا يحتاج لشهادة من سلوت أو من أي شخص آخر بعد شهادة جوارديولا".

وأضاف: "محمد صلاح قدم 9 سنوات إعجازية مع ليفربول وأرقامه ستظل خالدة، ورحيل يورجن كلوب أثر على مستوى البريميرليج، ورحيل دي بروين كذلك، ورحيل محمد صلاح سيؤثر بشكل أكبر، سيتحول الدوري الإنجليزي إلى دوري تايلندي الموسم القادم".

واختتم أبو تريكة: "أرني سلوت خرج بافتراضات ولا يعلم أنه هو ليس سبب رحيل محمد صلاح، كيف؟ "أنت طفشت الراجل".

اقرأ أيضًا:

هل يرحل صلاح عن ليفربول بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء؟.. سلوت يجيب

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 2-0 ليفربول.. هالاند يسجل هدفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق