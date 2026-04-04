قرار قضائي بشأن محاكمة 63 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"

كتب : صابر المحلاوي

06:06 م 04/04/2026

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 63 متهمًا في القضية رقم 14488 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 14 يونيو؛ للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر تولوا، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 4 ديسمبر 2024، قيادة جماعة إرهابية ضمن الهيكل الإداري لتنظيم الإخوان، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تفاصيل اتهامات 63 متهمًا بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان"

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين، من السادس عشر وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم الكامل بأغراضها ومخططاتها.

