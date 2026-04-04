ذئب يهاجم مواطنًا في طهطا ويصيبه بعقر بالساعد

استقبل مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، اليوم، مواطنًا مصابًا إثر ادعاء تعرضه لعقر حيوان مفترس "ذئب" بدائرة مركز طهطا، وذلك أثناء مروره بالقرب من الزراعات، حيث قدم الفريق الطبي الرعاية الطبية اللازمة فور وصوله.

تفاصيل الواقعة

وصل المدعو مؤمن م، 45 عامًا، ويقيم بقرية الكوم الأصفر، إلى المستشفى مصابًا بجرح قطعي بالساعد الأيسر يبلغ طوله 2 سم، نتيجة عقر الذئب. تم إجراء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من حالة الجرح واستقرار صحته.

الإجراءات الطبية

قدم الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات الأولية للمصاب وفق الإجراءات الطبية المتبعة لحالات عقر الحيوانات المفترسة، مع متابعة مستمرة لضمان استقرار حالته الصحية ومنع أي مضاعفات.