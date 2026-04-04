قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة موسعة شملت عددًا من أهم الصروح الثقافية بمدينة دمنهور، بحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستُهلت الجولة بتفقد دار أوبرا دمنهور، حيث تم عرض فيلم تسجيلي تناول أعمال التطوير التي شهدها مسرح الأوبرا، والتي استهدفت الحفاظ على الطابع المعماري المميز، إلى جانب تحديث البنية التحتية والتقنيات الفنية بما يواكب أحدث المعايير، ويعزز من قدرتها على استضافة مختلف الفعاليات.

وأعربت الدكتورة جيهان زكى عن سعادتها بتفقد الأوبرا، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد زخمًا فنيًا ملحوظًا من خلال برامج نوعية تلبي تطلعات الجمهور، مؤكدة على استمرار التنسيق مع المحافظة لتنظيم سلسلة من الحفلات والفعاليات الكبرى بمشاركة نخبة من كبار الفنانين، بما يسهم في إحداث حراك ثقافي وفني واسع.

من جانبها قالت الدكتورة جاكلين عازر إن دار أوبرا دمنهور تمثل أحد أبرز الصروح الثقافية بالمحافظة، مشددةً على أهمية تعظيم الاستفادة منها وإعادتها إلى صدارة المشهد الثقافي والفني.

وواصلت وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة جولتهما بتفقد مركز الإبداع الفني بدمنهور، حيث شملت الجولة قاعة الفنون التشكيلية، وقاعة الموسيقى، وقاعات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى قاعة "عبد الوهاب المسيري"، وذلك للوقوف على الإمكانيات المتاحة ومستوى الخدمات المقدمة.

وشددت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، خلال تفقدها قاعات الحاسب الآلي، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لتنفيذ برامج تدريبية متطورة، والاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعل المركز بيئة جاذبة لتعليم الأطفال والشباب، فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية دعم الأنشطة الثقافية والفنية بكافة مدارس المحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بما يسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

واختُتمت الجولة بتفقد قصر ثقافة دمنهور، حيث قامت وزيرة الثقافة والمحافظ بتفقد معرض الورش الفنية لرواد القصر، والذي يعكس حجم المواهب والإبداعات الفنية لأبناء المحافظة، كما تفقدتا نادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال داخل قصر الثقافة، واطلعتا على أساليب التدريب المقدمة، والإمكانيات المتاحة داخل القاعة، حيث استمعتا إلى شرح حول مراحل تدريب الأطفال على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعليم الأساليب الصحيحة والآمنة لاستخدام الإنترنت.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود العاملين داخل النادي، والمدربين القائمين على العملية التدريبية، مثمنةً دورهم في تنمية مهارات الأطفال وبناء وعيهم التكنولوجي بشكل سليم.

واختتمت الجولة بتفقد نادي المرأة بقصر الثقافة، في إطار دعم الأنشطة الموجهة للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

من الجدير بالذكر وعقب توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ودار الكتب والوثائق القومية، لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بمجمع دمنهور الثقافي، وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة، قامت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد قاعات مجمع دمنهور الثقافي، والمسرح، للاطلاع على الأعمال الجارية لإعادة إحيائه، وتشغيله بشكل فعال من خلال تنظيم العديد من الحفلات والندوات الثقافية والفنية، كما تفقدتا قاعة الباليه الجديدة بالمجمع، والتي من المقرر أن تشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة، لتكون إضافة نوعية للأنشطة الفنية بالمحافظة.