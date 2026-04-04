إعلان

ترشيدًا للإنفاق.. جامعة سوهاج تؤجل احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الآداب

كتب : عمار عبدالواحد

06:03 م 04/04/2026

جامعة سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جامعة سوهاج تأجيل الاحتفالية الكبرى باليوبيل الذهبي لكلية الآداب، والتي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل، في إطار الالتزام بسياسات الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على الطاقة.

استجابة لقرار مجلس الوزراء
وجاء القرار استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة الفعاليات المختلفة، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع المؤسسات لدعم جهود الدولة.

تحديد موعد جديد للاحتفال لاحقًا
وأكدت الجامعة أنه سيتم تحديد موعد جديد للاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الآداب في وقت لاحق، بما يليق بهذه المناسبة التاريخية، مع الحرص على تنظيم احتفالية تتناسب مع مكانة الكلية ومسيرتها العلمية الممتدة عبر 50 عامًا من العطاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

