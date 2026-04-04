قررت جامعة سوهاج تأجيل الاحتفالية الكبرى باليوبيل الذهبي لكلية الآداب، والتي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل، في إطار الالتزام بسياسات الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على الطاقة.

استجابة لقرار مجلس الوزراء

وجاء القرار استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة الفعاليات المختلفة، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع المؤسسات لدعم جهود الدولة.

تحديد موعد جديد للاحتفال لاحقًا

وأكدت الجامعة أنه سيتم تحديد موعد جديد للاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الآداب في وقت لاحق، بما يليق بهذه المناسبة التاريخية، مع الحرص على تنظيم احتفالية تتناسب مع مكانة الكلية ومسيرتها العلمية الممتدة عبر 50 عامًا من العطاء.