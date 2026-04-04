يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره أتليتكو مدريد اليوم السبت الموافق 4 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

ومن المقرر إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم السبت، على ستاد "واندا ميتروبوليتانو"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم أمام أتليتكو، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة جمعهم من 29 مباراة خاضها بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالدوري الإسباني أيضًا.

تاريخ مواجهات أتليتكو مدريد وبرشلونة

وستكون مباراة اليوم بين أتليتكو مدريد وبرشلونة، هي المواجهة رقم 250 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق لهما وتواجها معا في 249 مباراة من قبل.

وخلال 249 مباراة سابقة جمعت بين برشلونة وأتليتكو مدريد في مختلف البطولات، تمكن البارسا من تحقيق الفوز في 114، تلقى الهزيمة في 78 مباراة وحضر التعادل بين الفريقين في 57 مباراة.

وسجل لاعبو برشلونة في مرمى أتليتكو مدريد 471 هدفا، فيما تلقت شباكهم 361 هدفا.

ويحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 32 هدفا.

هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

وفي سياق متصل تلقى فريق ريال مدرد الهزيمة اليوم أمام نظيره ريال مايوركا الإسباني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليمنح برشلونة فرصة أكبر في توسيع الفارق مع الفريق الملكي.

