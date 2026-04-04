قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، اليوم، تأجيل محاكمة 26 متهماً في قضية قتل شابين من أبناء العمومة إلى جلسة 3 مايو المقبل لاستكمال المرافعات، في حادثة ثأرية شهدها مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

بداية الجلسات وإنكار المتهمين

أنكر المتهمون في بداية الجلسة ارتكاب الواقعة، فيما استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات محامي الدفاع ومحامي المجني عليهما خلال أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل الإحالة والتحقيقات

أحال المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، 26 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها محمد مسعود موسى محمد فضل، وعامر عبد العليم موسى محمد فضل، أثناء خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.

دافع الجريمة والتخطيط

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى العاشر عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليهما بدافع الانتقام نتيجة خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.

تنفيذ الجريمة

أعد المتهمون أسلحة نارية وطبنجات، واستعانوا بأحدهم لرصد تحركات الضحيتين، وفور التأكد من مرورهما، أطلقوا عليهما الأعيرة النارية، ما أسفر عن وفاتهما على الفور وفق تقرير الصفة التشريحية.

أدوار باقي المتهمين

شارك بعض المتهمين في دعم المنفذين داخل مسرح الجريمة، فيما تولى آخرون تأمين طريق الهروب، بينما وجهت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة، من خلال توفير الدعم المالي لشراء الأسلحة والذخائر.

قرار المحكمة

