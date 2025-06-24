بالصور- انهيار جزئي لمنزل بميدان مولد النبي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

تعرض منزل غير مأهول بالسكان، بمدينة بني سويف، للانهيار الجزئي، اليوم الثلاثاء، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار جزئي لمنزل غير مأهول بالسكان، بميدان مولد النبي وسط مدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوقا أمنيا حوله حرصا على حياة المواطنين.

من جانبه انتقل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، برفقة المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجرى عمل إزالة جزئية للمنزل حفاظا على سلامة المواطنين بمعرفة أحد مقاولي الهدم، و إعداد تقريرا فنيا عن ملابسات الانهيار، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.