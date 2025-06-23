كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحيت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، اليوم الإثنين، ذكرى رحيله الرابعة عشرة وذلك بمسقط رأسه بمدينة بيلا في كفر الشيخ.

واقيمت إحياء ذكرى وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع، الرابعة عشرة بمنزل حفيده هشام صبح، في مدينة بيلا.

جاء ذلك بحضور محمد سليمان، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومحمد ضبعون، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من أئمة وزارة الأوقاف، وقُراء القرآن الكريم، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، والصحفيين والإعلاميين.

وُلد الشيخ أبوالعينين شعيشع في مدينة بيلا بكفر الشيخ، فى 12 أغسطس عام 1922، وهو الابن الثانى عشر لأبيه، وتوفي يوم 23 يونيو عام 2011، عن عُمر يُناهز الـ88 عامًا.