لقيت سيدة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر تعرضها للطعن على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة المربعات بمدينة كوم، وذلك عقب نشوب مشاجرة زوجية بينهما.

مقتل ربة منزل على يد زوجها بأسوان

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل داخل إحدى المناطق السكنية بمدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات ضباط مباحث كوم أمبو

وكشفت التحريات الأولية لضباط مباحث كوم أمبو، أن المجنى عليها ربة منزل، وأن خلافات زوجية نشبت بينها وبين زوجها، تطورت إلى مشادة انتهت بقيام الزوج بالتعدى عليها باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابتها بطعنات أودت بحياتها فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة.

جرى تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.