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بعد الحكم النهائي.. دفاع "الطفل ياسين" بدمنهور يطالب بتعويض مدني ضخم

كتب : أحمد نصرة

08:31 م 08/06/2026

قضية طفل دمنهور

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أعلن فريق الدفاع في قضية الطفل ياسين اعتزامه رفع دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية محل الواقعة ومالكيها، وذلك عقب استنفاد مراحل التقاضي وصدور حكم نهائي وبات في القضية.

دفاع الطفل ياسين يطالب بتعويض مدني


أوضح فريق الدفاع، بقيادة الدكتور أيمن عطا الله، أن الدعوى جرى إعدادها استنادًا إلى ما وصفه بالأضرار الجسيمة التي تعرض لها الطفل وأسرته، والتي شملت أضرارًا نفسية وأدبية وسلوكية امتدت آثارها إلى المحيط الأسري والاجتماعي.

أسباب المطالبة بالتعويض المدني


وأشار البيان إلى أن أسس المطالبة بالتعويض تتضمن الأضرار النفسية الممتدة التي تعرض لها الطفل نتيجة الواقعة، وفقدان الشعور بالأمان والثقة، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية، إضافة إلى الاضطرابات النفسية الناجمة عن الصدمة.

كما تضمنت المبررات الأضرار الأدبية والوجدانية التي مست الكرامة والاعتبار، إلى جانب النفقات التي تحملتها الأسرة في سبيل العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، فضلًا عن المعاناة النفسية والاجتماعية التي لحقت بأفراد الأسرة.

قيمة التعويض المدني


وأكد فريق الدفاع أن قيمة التعويض المطلوب تقدر بـ100 مليون جنيه، باعتبارها تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية الناتجة عن الواقعة، مع التأكيد أن تقدير التعويض النهائي يظل خاضعًا لسلطة المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.

الهدف من التعويض المدني


وأضاف فريق الدفاع أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على التعويض المالي، بل يمتد إلى ترسيخ المسؤولية القانونية، ودعم حماية الأطفال، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق.

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