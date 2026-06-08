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رئيس اتحاد التأمين: قانون 2024 رفع رأسمال الشركات من 60 إلى 600 مليون جنيه

كتب : داليا الظنيني

08:34 م 08/06/2026 تعديل في 08:45 م

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين

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أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن استضافة مصر للدورة 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون داخل الأسواق الأفريقية.

سوق التأمين المصري حقق نموًا مجمعًا تجاوز 440% منذ 2017

وأضاف الزهيري في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 2000 مشارك من 57 دولة، و1212 شركة، و48 متحدثًا، ونحو 40 ورشة عمل.

وأشار رئيس اتحاد شركات التأمين إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، مما يعزز ملاءتها المالية وثقة المستثمرين.

وتابع أن "سوق التأمين حقق معدل نمو مجمع تجاوز 440% خلال الفترة من 2017 إلى 2025، ومعدلات النمو السنوية تتراوح بين 18% و22%".

وشدد علاء الزهيري على أن القانون الجديد أتاح إنشاء شركات متخصصة في نشاط تأميني واحد، وشركات تأمين متناهي الصغر بوثائق منخفضة التكلفة تخدم محدودي الدخل.

وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن القانون أعطى للهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح أنواع جديدة من التأمين الإلزامي، مما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

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علاء الزهيري شركات التأمين قانون التأمين الموحد

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