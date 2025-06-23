السجن 7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه في قضية قتل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمزارع متهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء، مع الحكم ببراءة والده وشقيقه من ذات الاتهام، في القضية التي شهدتها منطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وسكرتارية محمد طايل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7324 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ن.م"، 19 سنة، مزارع، وشقيقه "محمد ن.م"، 18 سنة، عامل، ووالدهما "ناصر م.ن"، 41 سنة، مزارع، وجميعهم مقيمون بمنطقة منيا القمح بالقليوبية، توجهوا بتاريخ 13 سبتمبر 2024 إلى مكان تواجد المجني عليه "علي ح.ع"، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث اعتدى المتهم الأول عليه باستخدام "سِنجة"، موجّهًا طعنتين قاتلتين إلى الصدر والبطن.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الاعتداء وقع عقب اتفاق مسبق بين المتهمين، حيث استخدموا أدوات "سنج، عصي، حجارة" في تنفيذ الجريمة، وشاركوا مع آخرين مجهولين في التعدي على المجني عليه ومن كانوا برفقته، بهدف منعه من الدفاع عن نفسه، ما أسفر عن إصاباته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

كما نسبت النيابة للمتهمين حيازة أدوات تستخدم في الاعتداء دون مسوغ قانوني، إلا أن المحكمة برأت المتهمين الثاني والثالث لعدم كفاية الأدلة، وأدانت المتهم الأول بالحبس المشدد لمدة سبع سنوات.