الشرقية تشارك بـ8 حرف تراثية في معرض دولي للحرف اليدوية بالجيزة

الشرقية – ياسمين عزت:

شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية في فعاليات معرض الجيزة للحرف اليدوية والتراثية، والذي أُقيم خلال الفترة من 22 إلى 23 يونيو، بمشاركة أكثر من 60 عارضًا من مختلف المحافظات، إلى جانب ممثلين عن سفارات المغرب والهند وبيرو، ورابطة المرأة الفلسطينية.

وقدّمت محافظة الشرقية ثمانية منتجات حرفية وتراثية تعكس الطابع الثقافي الغني للمحافظة، شملت: الكليم، البردي، العرائس الخشبية، الإكسسوارات، الملابس والمنتجات البدوية، الخرز، المنتجات الجلدية والمكرميات، الريزن، والأباجورات. كما تم تخصيص جناح خاص للترويج السياحي شمل برامج لزيارة أبرز معالم الشرقية، مثل قرية القراموص، نقطة مسار العائلة المقدسة، برك الصيد، والمباني التراثية ذات الطراز المعماري الفريد.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام الدولة بتشجيع الحرف اليدوية، لما تمثّله من دعامة للتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة والشباب، مشددًا على أهمية تنظيم المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات الحرفية، وتعزيز الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد.

من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن المشاركة شملت اثنين من عارضي مشروع "أيادي مصر"، الذين عبّروا عن امتنانهم لمحافظة الشرقية لتوفير وسائل نقل مجانية من أمام ديوان عام المحافظة، ما سهل مشاركتهم في المعرض.