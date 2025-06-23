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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

10:31 ص الإثنين 23 يونيو 2025

انقلاب ميكروباص

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الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الواصل بين محافظة أسيوط والوادى الجديد بالقرب من نقطة الكيلو 112، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادى الجديد، تلقي بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص صباح اليوم الاثنين مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: سومه عبد الرازق حسين 52، تهاني عوض السمان 30 عام، إسراء ممدوح احمد 15عاما، فاطمة ممدوح احمد 9 أعوام، ورمضان حسن محمد 42عاما، وشادي حسن احمد 40 عاما، وعلية حمدان محمد 39، عواطف محمد عمر 65، ويوسف محمد إبراهيم 8 أعوام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم.

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انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص الوادي الجديد
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