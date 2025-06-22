الحماية المدنية بالشرقية تُخمد حريقًا في منزل بقرية أم الزين

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بقرية أم الزين التابعة لمركز شرطة الزقازيق، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول نشوب حريق بمنزل أحد المواطنين في قرية أم الزين.

انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت فرق الحماية المدنية في إخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.