الإسماعيلية: لا تقلقوا من الروائح الغريبة بأجواء مدينة المستقبل غدًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من مساء الغد الإثنين في تمام الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا من بعد غد الثلاثاء.

وقد دعت محافظة الإسماعيلية المواطنين إلى عدم القلق أو الانزعاج في حال ملاحظة رائحة غاز خلال تلك الفترة، مؤكدةً أن هذه الأعمال تُجرى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، وتهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وضمان أمن وسلامة السكان.

وأوضحت الشركة أن أعمال ملء خزان الرائحة لن تتسبب في انقطاع الغاز عن أي من العملاء، مشددة على أن الإجراء فني دوري ولا يدعو إلى القلق.