محافظات - مصراوي:

بين ليلة وضحها، تحولت صور خاصة بفتاة عشرينية فى شبرا الخيمة تدعى "إسراء"، التقطتها فى لحظات هادئة داخل مسكنها إلى سيف مسلط على رقبتها، يهدد بتدمير حياتها، مقابل المال وعلاقة جنسية محرمة بشكل قسري.

وعلى عكس ما توقع "محمد" الشاب العاطل الذى ابتزها، لم تستسلم "إسراء"، بل قررت مواجهته، عبر تحرير محضر بقسم الشرطة ضد، ليتحول المحضر إلى قضية اختتمت فصولها بقرار محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم.

ووفقا لقرار لقرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة إلى المحكمة، فإن "محمد أ أ ب"، في الجناية رقم 2263 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4752 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، هدد المجني عليها "إسراء م م" المقيمة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب المال وبتكليف الحصول على منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الإتصالات بصورها التي هددها بنشرها وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بأن ألتقط للفتاة بجهاز هاتف مزود بكاميرا صوراً شخصية لها في مكان خاص تحصل عليها وهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أزعج المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أنشأ وأدار حسابا بأن استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها بنشر تلك الصور والمقاطع التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات، فما كان من هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة، إلا أن قضت بالسجن المشدد مدة 5 سنوات على الشاب بعد إدانته بتهمة تهديد فتاة وابتزازها بإفشاء أمور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لها.