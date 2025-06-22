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شباب ورياضة الأقصر تستهدف 3600 مستفيد بـ44 نشاطًا على مدار أسبوع

01:40 م الأحد 22 يونيو 2025
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الأقصر ـ محمد محروس:

أعلن صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه على مدار الأسبوع الماضي استهدفت إدارات المديرية عدد 3890 مستفيدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 45 نشاطاً متنوعًا، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح "رشوان"، أن أنشطة إدارات المديرية تنوعت لتتضمن: تدريبات فريق المشروع القومي لرياضة "قادرون باختلاف" في ألعاب الكرة الطائرة جلوس، وبمشاركة 25 مشاركًا في التدريبات، ومسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب أولاد الشيخ لكبار السن، وانطلاق منافسات دوري مراكز الشباب.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، استمرار وتنوع أنشطة الإدارات المختلفة بالمديرية لاستهداف فئات المجتمع كافة، تعزيزاَ للدور المجتمعي لمديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز وقرى محافظة الأقصر.

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